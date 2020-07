Prima riunione sul Recovery Fund. Conte: "Pronto entro il 15 ottobre" (Di martedì 28 luglio 2020) Il Recovery Plan da presentare entro il 15 ottobre, il varo di una task force tecnica, l’assicurazione sul pieno coinvolgimento del Parlamento. Sono queste le principali novità che il premier Giuseppe Conte porta sul tavolo della Prima riunione del governo sul Recovery Fund. riunione breve ma affollatissima, visto che al tavolo del Comitato interministeriale per gli affari europei sono seduti tutti i ministri e, in collegamento, sono presenti i rappresentanti di tutti gli enti locali. “E’ una grande sfida e serve grande responsabilità”, è il monito del capo del governo alla vigilia di un’estate che, sui fondi Ue, si preannuncia rovente.Del resto, sul premier è fortissimo il ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte accelera: martedì prima riunione del Comitato che scriverà il piano. In Parlamento due commiss… - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Prima riunione sul Recovery Fund. Conte: 'Pronto entro il 15 ottobre' - ARGDON62 : RT @HuffPostItalia: Prima riunione sul Recovery Fund. Conte: 'Pronto entro il 15 ottobre' - loris30999 : RT @marcodifonzo: Conte: domani pomeriggio il ministro Amendola ha già convocato la prima riunione dei tecnici del comitato di valutazione… - HuffPostItalia : Prima riunione sul Recovery Fund. Conte: 'Pronto entro il 15 ottobre' -

Ultime Notizie dalla rete : Prima riunione

ROMA Cominciata con oltre un’ora di ritardo a causa del dibattito in Senato sullo stato di emergenza, la prima riunione (in notturna) della cabina di regia per decidere come spendere i 209 miliardi de ...Sì è tenuta ieri, nei locali della biblioteca comunale “Corrado Cagli” di Nizza di Sicilia una riunione del Coordinamento del Circolo PD locale allargata anche a tutti gli iscritti al Partito al fine ...