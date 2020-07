Matteo Salvini la fidanzata lo fa ringiovanire, vacanza a Forte dei Marmi: in calo però l’affetto degli Italiani (Di martedì 28 luglio 2020) Continua a perdere consensi il leader della Lega Matteo Salvini, ma per fortuna l’interesse di Francesca Verdini nei suoi confronti sembra, al contrario, salire. Una presenza quella della 28enne che ha rischiarato la vita del segretario del Carroccio, che oggi sembra più in forma. Le foto pubblicate sul settimanale ‘Nuovo’ mostrano l’ex ministro dell’Interno in Toscana assieme alla sua baby fidanzata, che l’ha spinto a grandi cambiamenti. Tanto per cominciare il trasloco in una zona residenziale, in una villetta graziosa, lontana dal caos del centro, con tanto di giardino. Un nido d’amore che spesso accoglie i figli di lui: Federico e Mirta, con cui la giovane sembra avere un buon feeling. Del resto cosa non si fa per amore? leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

