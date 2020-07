Ludovica Valli preoccupa i fan: "Sto male, fisicamente e psicologicamente" - (Di martedì 28 luglio 2020) Novella Toloni L'ex tronista di Uomini e Donne ha affidato ai social un lungo messaggio dove ha svelato di vivere un momento difficile della sua vita e di dover fare degli accertamenti per scoprire le cause del suo malessere "Vi chiedo di capirmi se ogni tanto scompaio ma sto male", così Ludovica Valli ha risposto ai fan che, da settimane, la vedevano sempre più assente sui social. L'ex tronista di Uomini e Donne, attraverso un post condiviso su Instagram, ha confessato di vivere un momento difficile dal punto di vista della salute e di essersi sottoposta ad accertamenti medici per capire la natura dei suoi malesseri. nodo 1725570 Momento complicato per le sorelle Valli. Da una parte Beatrice Valli, fresca mamma della terza figlia, attaccata ... Leggi su ilgiornale

