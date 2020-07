Roma, paura sull’autobus: picchia e aggredisce l’autista, arrestato 27enne (Di lunedì 27 luglio 2020) Ennesima aggressione ai danni di un autista Atac. E’ successo ieri mattina, domenica 26 luglio, intorno alle 5:31 su via Casilina all’incrocio con viale Palmiro Togliatti, al capolinea dell’autobus. Un diverbio – a quanto si apprende per futili motivi – trasformato poi in vera e proprio aggressione. Forse il cittadino italiano di 27 anni non indossava la mascherina? Il tutto sarebbe partito da questo? Se così fosse, non sarebbe neanche il primo caso. Leggi anche: Roma, ‘Devi mettere la mascherina’: ma 27enne nigeriana aggredisce l’autista e rompe il volante Il 27enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rapina. Accusato di furto perché nella colluttazione ha anche strappato dal collo del conducente il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Roma, paura a Castel di Guido: maxi-rogo di sterpaglie. Fiamme vicino alle case: tre evacuate Il Messaggero Roma, davanti ai negozi arrivano gli spuntoni anti-clochard

Domicili di cartone ripiegati negli angoli simbolo della Città Eterna. Da mesi, molti da anni, sono presenze stabili nei pressi di sedi istituzionali, chiese storiche, monumenti, così come in strade d ...

Il grande Adolfo Celi, attore cinico, uomo timido

Se c’era un attore che in qualunque ruolo sapeva indurre rispetto e paura, era lui. Pensare che nella vita Celi ... Nato a Messina, dopo la maturità Celi arriva a Roma per frequentare l’Accademia ...

