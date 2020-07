Regione Campania, via allo psicologo di base. Graziano: Tra i primi in Italia a farlo (Di lunedì 27 luglio 2020) La Campania si dota dello psicologo di base. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il testo di legge che prevede l’istituzione servizio di Psicologia di base, con l’obiettivo di sostenere e integrare l’azione dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta che nasce con una dotazione finanziaria di 600mila euro per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021. Il servizio è realizzato da ciascuna Asl a livello dei Distretti sanitari di base, ed è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale. La Giunta Regionale, entro 180 giorni con uno specifico provvedimento, disciplina la formazione degli elenchi Provinciali, e la gestione degli incarichi convenzionali. Lo psicologo di base è ... Leggi su ildenaro

