Pronto l’esodo di massa dalla Tunisia: in Italia in arrivo migliaia di migranti (Di lunedì 27 luglio 2020) Al 24 luglio erano già quasi 4 mila i tunisini sbarcati in Italia. E adesso c’è il timore per un nuovo esodo di massa. I numeri continuano a crescere, così come la preoccupazione nel nostro Paese. “Qui c’è il rischio di un esodo tale da ricordare quello dall’Albania del 1991, un problema serissimo da affrontare a livello di Governo” dicono dirigenti del Viminale. Parole riportate oggi dal La Stampa che danno il senso della preoccupazione Italiana e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Se c’è un Paese che in questo momento inquieta l’Italia al di là del Mediterraneo è dunque la Tunisia. Sono soprattutto tunisini, infatti, i migranti che sbarcano a Lampedusa in piccoli gruppi nelle ... Leggi su ilparagone

