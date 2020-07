Milan ed Emirates ancora insieme (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Milan prolunga l’accordo di sponsorizzazione con Emirates fino al termine della stagione sportiva 2022/2023. Milan ed Emirates hanno prolungato l’accordo di sponsorizzazione per le prossime tre stagioni. La notizia è stata confermata dal club rossonero con un comunicato pubblicato sui propri canali social. “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con Emirates, la compagnia aerea leader nel mondo, fino al termine della stagione sportiva 2022/23. Il logo Emirates sarà pertanto ancora impresso sul fronte della maglia della Prima Squadra maschile, delle formazioni del Settore Giovanile e del progetto Academy rossonero come nel corso degli ultimi 10 anni“, recita ... Leggi su newsmondo

