Texas, automobilista spara e uccide un uomo armato di fucile durante proteste antirazziste (Di domenica 26 luglio 2020) Un morto ad Austin, in Texas, durante le proteste antirazziste avvenute la scorsa notte. La vittima è un manifestante che, armato di fucile, si era avvicinato a un automobilista. L’uomo alla guida gli ha sparato e poi si è allontanato. È accaduto intorno alle 22, ha riferito la portavoce della polizia Katrina Ratliff. Il ferito è stato portato in un ospedale dove è stato successivamente dichiarato morto. La dinamica – Il veicolo aveva suonato il clacson, aveva imboccato una strada e poi si era precipitato verso i manifestanti, ha dichiarato un testimone. L’uomo, che il testimone ha detto che portava un fucile, si è avvicinato al veicolo ed ... Leggi su ilfattoquotidiano

