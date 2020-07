Shi Zhengli del laboratorio di Wuhan chiede le scuse di Trump per i sospetti sull’origine artificiale del coronavirus (Di domenica 26 luglio 2020) La teoria in base alla quale il coronavirus sia partito dall’istituto di virologia di Wuhan aveva preso piede ai più alti livelli dell’amministrazione pubblica statunitense, tanto da portare Donald Trump ad affermare di avere le prove che il coronavirus provenisse da Wuhan. Tuttavia, queste stesse prove non sono mai state mostrate. Adesso, dopo due mesi di trattative, la dottoressa che guida quell’istituto – Shi Zhengli, 56 anni – ha risposto sulla questione alla rivista Science, chiedendo le scuse ufficiali del presidente degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Trump dice di aver visto le prove che il coronavirus provenga da Wuhan, ma che non può rivelarle ... Leggi su giornalettismo

