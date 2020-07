Renzi “La crisi in autunno imporrà il Mes” (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abolirei i redditi di emergenza e sbloccherei i cantieri. Basta con i sussidi. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione sono comprensibili nella fase acuta della pandemia, ma alla lunga diventano il metadone dell'economia italiana. Serve la crescita, non l'assistenzialismo”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, rispondendo alla domanda su come spenderebbe i 209 miliardi del Recovery Fund.“Dobbiamo tornare a rivedere le gru nelle città – aggiunge -. Puntare su comparti fondamentali come moda, commercio, turismo, che hanno filiere che stanno soffrendo in modo drammatico. I sussidi non funzionano in eterno”. Cosa pensa della task force immaginata da Conte? “Ancora una task force? Ma basta. Piuttosto facciamo lavorare il Parlamento ... Leggi su liberoquotidiano

