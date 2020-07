Egitto, Patrick Zaki per la prima volta dal 7 marzo presente all’udienza in Tribunale: domani il verdetto (Di domenica 26 luglio 2020) Per la prima volta dal 7 marzo Patrick Zaki, il ricercatore egiziano di 27 anni che studia all’Università di Bologna e che è attualmente detenuto nel carcere di Tora, ha partecipato all’udienza davanti al Tribunale penale che lo dovrà giudicare. Al giovane è stato permesso di comparire davanti ai giudici alla presenza dei suoi avvocati. La decisione del Tribunale – fanno sapere gli attivisti che si battono per avere giustizia per il ricercatore arrestato in Egitto – «sarà annunciata domani, e fino ad allora non abbiamo indicazioni su ciò che sarà il risultato dell’udienza». «Il trasferimento di Patrick in ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Egitto, Patrick Zaki torna a presenziare in tribunale dopo oltre quattro mesi - channeldraw : Oggi su @Teleromagna intervistato da Federica Ferruzzi per chiedere e insistere per la liberazione di Patrick Zaky.… - fanpage : Un messaggio carico d'odio nei confronti di Patrick Zaky da parte di un esponente leghista - fiftycb : RT @SkyTG24: Egitto, Patrick Zaki torna a presenziare in tribunale dopo oltre quattro mesi - LucianaCiolfi : RT @SkyTG24: Egitto, Patrick Zaki torna a presenziare in tribunale dopo oltre quattro mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Patrick Egitto, Patrick Zaky compare in aula per la prima volta da marzo La Repubblica Patrick Zaki presente all’udienza in tribunale in Egitto: è la prima volta in quattro mesi

Patrick Zaki, il ricercatore 27enne di origine egiziana che studia all’Università di Bologna, arrestato e detenuto nel carcere di Tora, è comparso per la prima volta dallo scorso marzo davanti ai giud ...

A San Pietroburgo la parata delle navi militari russe per la Festa della Marina

La Russia ha celebrato la Giornata della Marina con una parata di navi militari a San Pietroburgo, alla presenza del presidente Vladimir Putin. A sfilare sono state 46 unità navali, 41 aerei e 4mila m ...

Patrick Zaki, il ricercatore 27enne di origine egiziana che studia all’Università di Bologna, arrestato e detenuto nel carcere di Tora, è comparso per la prima volta dallo scorso marzo davanti ai giud ...La Russia ha celebrato la Giornata della Marina con una parata di navi militari a San Pietroburgo, alla presenza del presidente Vladimir Putin. A sfilare sono state 46 unità navali, 41 aerei e 4mila m ...