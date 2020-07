Se la birra alla spina diventa da asporto (Di domenica 26 luglio 2020) Molto più di una semplice doggy bag per la birra. Italpack Cartons, azienda avellinese con 30 anni di esperienza nella produzione di brik in cartone destinati a prodotti come latte, succhi e vino, ha ideato Eco Pitcher. Un packaging d’asporto che dà la possibilità di trasportare due pinte di birra in maniera sicura. Eco Pitcher mantiene la bevanda fresca con una protezione isotermica ed è stato concepito con l’idea di essere utilizzato più volte, con la possibilità di lavarlo nella lavastoviglie e alla fine di smaltirlo con la carta. Un prodotto green che utilizza materie prime rinnovabili alternative alla plastica. L’idea è nata per caso osservando come nei pub inglesi i baristi siano soliti urlare “Last Order please!” o ... Leggi su winemag

ilovebirra : RT @infobirra: Eco pitcher il contenitore d'asporto per le birre e bevande alla spina!! #birra #infobirra - infobirra : Eco pitcher il contenitore d'asporto per le birre e bevande alla spina!! #birra #infobirra - Buspirone : Adesso mi apro una birra sul divano, alla faccia di quelli che cenano in riva al mare. - ShadesOfWhisky : Cosa si fa quando hai bevuto una birra di troppo e vorresti scrivere alla tua ex? - lucacorsato : @elisabetta_tola @ogdabaum @LeSpinePub @codice_edizioni @formicablu Dicono che oltre alla birra, se acquisti il lib… -

Ultime Notizie dalla rete : birra alla Se la birra alla spina diventa da asporto WineMag.it Il crac del "fuori casa" danneggia l’agroalimentare

Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi sta avendo un effetto negativo a valanga sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di almeno 3 miliardi ...

Maschera anti age al lievito di birra

Volete realizzare delle maschere per il vostro viso con un ingrediente naturale come il lievito di birra? Questo prodotto viene utilizzato nella preparazione di prodotti di pasticceria e da forno. Con ...

Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi sta avendo un effetto negativo a valanga sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di almeno 3 miliardi ...Volete realizzare delle maschere per il vostro viso con un ingrediente naturale come il lievito di birra? Questo prodotto viene utilizzato nella preparazione di prodotti di pasticceria e da forno. Con ...