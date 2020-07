Osimhen-Napoli, un annuncio al giorno in attesa di quello giusto (Di sabato 25 luglio 2020) Gli amici di Osimhen, i presunti conoscenti di Osimhen, i cugini di Osimhen, i confidenti di Osimhen. Il mondo è bello perché è vario: ogni giorno ce ne raccontano una, come se fosse verità assoluta. Ieri avevano giurato che l’annuncio sarebbe arrivato oggi, il giorno di Napoli-Sassuolo. Una cosa praticamente impossibile, essendo stato il Napoli impegnato in campionato e quindi con altre cose in testa. Diventa incredibile questa corsa allo scoop (quale scoop?) che molto spesso diventa un’invenzione. E ci sembra ancora più triste che molti siti riportino tutto, anche le cose più inventate di questo mondo. Ci spiace davvero, lo diciamo con sincerità. E ci sembra solo un modo per ... Leggi su alfredopedulla

