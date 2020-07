Moggi: la Juve è trainata solo dalle abilità balistiche di Dybala e Ronaldo (Di sabato 25 luglio 2020) Luciano Moggi commenta su Libero la sconfitta della Juve a Udine Secondo noi la partita di Udine dovrebbe essere servita agli amanti del “sarrismo” per capire una volta per tutte come Sarri (intelligentemente adeguatosi alle caratteristiche dei suoi) e anche la squadra stessa siano stati trainati dalle qualità balistiche di Dybala e Ronaldo. Ce lo dimostra la gara di giovedì: venute a mancare le loro invenzioni, i loro gol, la Juve ha pagato le conseguenze. Perdendo. Se la Juve vince lo scudetto dunque non è tanto per i suoi meriti, quanto per i demeriti degli avversari che hanno mollato L'articolo Moggi: la Juve è trainata solo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Moggi: la #Juve è trainata solo dalle abilità balistiche di #Dybala e #Ronaldo Su Libero spiega come la sconfitta… - AxxMassimo : @BeeLucyC @CarloAl87550029 @mikelelomb Io x integralismo intendo tattico Alla Juve neppure Trap e Lippi facevano il… - Giancar20108099 : @stopdipetto777 @FabRavezzani Te lo spiego perché la juve rubava l'Inter no e con questo ti saluto perché ripeto no… - Valeriony : @fedelambert1 società o la fa per arricchimento personale o di gruppo, io ero tifoso della Juve ma ho smesso di seg… - Stefano30588144 : @aliasvaughn Ale l'altro giorno ascoltavo Moggi alla puntata di Juventibus (so che avete collaborato in passato) e… -

Ultime Notizie dalla rete : Moggi Juve Moggi: la Juve è trainata solo dalle abilità balistiche di Dybala e Ronaldo IlNapolista Moggi: “La Juventus vincerà lo scudetto più per demerito degli avversari che per meriti propri”

L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha espresso la sua opinione sul momento che stanno attraversando i bianconeri sulle colonne di Libero: “Al termine di Udinese-Juventus la notizia d ...

Libero - L'analisi di Moggi: "Se Dybala e Ronaldo non inventano la Signora è normale"

Luciano Moggi analizza il momento della Juventus sulle colonne di Libero. Ecco le parole dell'ex dg bianconero: "Al termine di Udinese-Juve la notizia della sconfitta dei bianconeri si è sparsa come i ...

L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha espresso la sua opinione sul momento che stanno attraversando i bianconeri sulle colonne di Libero: “Al termine di Udinese-Juventus la notizia d ...Luciano Moggi analizza il momento della Juventus sulle colonne di Libero. Ecco le parole dell'ex dg bianconero: "Al termine di Udinese-Juve la notizia della sconfitta dei bianconeri si è sparsa come i ...