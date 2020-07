Ida Platano è senza parole. Ma felicissima: non se l’aspettava per niente. Foto (Di sabato 25 luglio 2020) Ida Platano è la bellissima parrucchiera di Brescia diventata nota al grande pubblico perché per anni è stata una dama del trono over di Uomini e Donne. Dove, dopo tante peripezie, sembrava aver trovato la stabilità e l’equilibrio con il cavaliere che le aveva rubato il cuore, Riccardo Guarnieri. Col pugliese Ida ha vissuto una lunga e turbolenta storia d’amore passata anche per Temptation Island Vip. E proprio quando le cose tra loro parevano andare finalmente alla grande e si parlava anche di matrimonio, è arrivata la triste notizia per i fan: è finita di nuovo tra Ida e Riccardo, che avevano anche trascorso la quarantena insieme, a casa di lei. Se si tratta dell’ennesima crisi passeggera o di un addio definitivo non è dato da sapere però. (Continua dopo la Foto) Nel frattempo, ... Leggi su caffeinamagazine

