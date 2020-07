Giudice sportivo di B, 2 giornate di stop a Luppi (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA - Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo di Serie B dopo la 36ª giornata di campionato disputata ieri. Due giornate di squalifica per Davide Luppi , Cittadella,. Un turno di stop ... Leggi su corrieredellosport

Il giudice sportivo della Serie B ha squalificato per due giornate Davide Luppi del Cittadella. Altri sette giocatori sono stati fermati per una giornata: Luca Ghiringhelli (Cittadella); Walter Albert ...Il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata altri 7 calciatori oltre al giocatore del Cittadella ...