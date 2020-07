Carabinieri Piacenza: in caserma festini hard con escort e transessuali e sesso in cambio di droga (Di venerdì 24 luglio 2020) Carabinieri Piacenza: in caserma festini hard e sesso in cambio di droga festini hard con escort e transessuali brasiliani, sesso in cambio di droga: così i Carabinieri di Piacenza “profanavano” la caserma Levante di via Caccialupo. A rivelare gli ulteriori dettagli dell'”atteggiamento criminale” della squadra composta da 6 Carabinieri, arrestati lo scorso 22 luglio con l’accusa di spaccio, pestaggi e torture, sono i pm Matteo Centini e Antonio Colonna. Secondo i magistrati, che hanno ricostruito la vicenda grazie alle indagini del ... Leggi su tpi

robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - DanelliGiusepp3 : RT @claudio_2022: Brutto momento per l'arma dei CC Dopo lo scandalo di piacenza, arrestato a Bari meresciallo comandante della stazione dei… - Una_Gioia_Mai : Non per generalizzare ma a gente come i Carabinieri di Piacenza, politici italiani, vorrebbero dare più poteri e ma… -