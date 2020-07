Alex Zanardi - 'Condizioni instabili', disposto il trasferimento al San Raffaele (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi è in Condizioni "instabili" e per questo è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano: lo ha comunicato la direzione sanitaria dell'ospedale Valduce di Como, dal quale dipende il dipartimento di riabilitazione specialistica Villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco), dove l'ex pilota era stato portato per affrontare i primi passi del percorso di recupero dopo il grave incidente con la sua handbike.Il comunicato. La notizia del trasferimento di Zanardi al San Raffaele è stata diffusa da Claudio Zanon, direttore sanitario del Valduce: "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle Condizioni cliniche del paziente Alex ... Leggi su quattroruote

Agenzia_Ansa : Non ci sarà un bollettino medico oggi per Alex Zanardi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'atleta si trova… - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - iwau2019 : RT @SpazioCiclismo: Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano perchè in “condizioni instabili” - ChiarettaV83 : RT @Agenzia_Ansa: Non ci sarà un bollettino medico oggi per Alex Zanardi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'atleta si trova ricov… -