Per Burioni «il virus è pronto a ripartire come in Spagna, dove il clima e lo stile di vita non sono diversi dal nostro» (Di giovedì 23 luglio 2020) Burioni invita gli italiani a «non abbassare la guardia» considerata la situazione in Spagna e sottolineando quanto siano simili gli stili di vita e le condizioni climatiche dei due paesi. Per la serie: attenzione a comportarsi in maniera imprudente perché l’impennata di casi è dietro l’angolo, come dimostra il caso spagnolo. La questione è stata affrontata dal virologo tra le pagine di Medical Facts in un commento a uno studio pubblicato su Jama Internal Medicine riguardante i decessi in Italia e la mortalità ai tempi del Covid. LEGGI ANCHE >>> Burioni dice esplicitamente che si confronterà con Le Iene, ma in tribunale La sterilità della discussione «morto con ... Leggi su giornalettismo

VittorioSgarbi : Lunedì 27 al Senato scienziati e parlamentari per discutere di Covid 19. Lopalco faccia di bronzo; Burioni delegitt… - giornalettismo : Il parere di #Burioni sulla #spagna e il paragone con l'#Italia è chiaro: occorre non abbassare la guardia per quan… - gs_doo : @AdryWebber @Maxkent55 Mi associo ma,bisogna combatterli con le stesse armi,con la contro informazione usando reti… - cisalviamodaso1 : @EleLe08 Sono io con l’account fatto per blastare Burioni che, furbo come una volpe d’allevamento, mi ha però sgama… - ZagniPaola : @azangrillo Io la ringrazio anche a nome di chi la segue, per la sua onestà intellettiva e per nn essersi venduto a… -