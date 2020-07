Assegno unico universale, 250 euro al mese e aumento dal terzo figlio (Di giovedì 23 luglio 2020) Per l'Assegno unico universale per i figli, dopo l'unanimità alla Camera si attende adesso l'ok definitivo al Senato. Via libera che potrebbe arrivare velocemente, visto l'accordo sulla norma che si... Leggi su feedpress.me

matteosalvinimi : #Salvini: L'assegno unico per la famiglia a sostegno della natalità (richiesto dalla Lega) ha bisogno di soldi VERI… - gennaromigliore : Ancora una volta la Leopolda laboratorio di idee per il Paese. L’assegno unico e universale è realtà. Grazie alla m… - meb : Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva un… - ledaefrati : RT @elenabonetti: In diretta da Montecitorio vi parlo dell’assegno Unico e Universale appena approvato. #FamilyAct - PFerrario : Assegno unico universale (Family act), sì unanime della Camera. Il testo passa ora all’esame del Senato, 21 luglio … -