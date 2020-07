Terremoto di magnitudo 7.8 a largo dell’Alaska: allarme tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un forte Terremoto di magnitudo 7.8 è stato registrato a largo della costa dell’Alaska negli Stai Uniti dal Servizio Geologico americano. In una prima rilevazione, il sisma era stato stimato di magnitudo 7.4. Il sisma è avvenuto a 98 km a Sud-Est di Peryville, in Alaska, con una profondità di 10 km. Diramato l’allerta tsunami dal servizio nazionale Usa July 22, 2020 Leggi anche: Messico, «almeno 6 morti» dopo la scossa di magnitudo 7.5 lungo la costa del Pacifico. Rientrato allarme tsunamiCaraibi, sisma di magnitudo 7.7: cessato allarme tsunamiGiappone, assolti tre ex dirigenti per il disastro di Fukushima: non potevano prevenire gli effetti dello ... Leggi su open.online

