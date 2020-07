Sky - Mertens non al top, Gattuso pronto a lanciare Lozano punta centrale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quella che potrebbe essere la formazione scelta da Rino Gattuso per la sfida di domani contro il Parma: "Mertens in questo momento del ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sky - Mertens non al top, Gattuso pronto a lanciare Lozano punta centrale - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY – Ugolini: 'Con il Parma difficilmente Mertens recupererà e Lozano potrebbe giocare titolare come prima punta' http… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Con il Parma difficilmente Mertens recupererà e Lozano potrebbe giocare titolare come prima punta' htt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY – Ugolini: 'Con il Parma difficilmente Mertens recupererà e Lozano potrebbe giocare titolare come prima punta' http… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Ugolini: 'Con il Parma difficilmente Mertens recupererà e Lozano potrebbe giocare titolare come prima punta' htt… -