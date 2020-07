Laura Pausini: la figlia Paola impara ad andare in bicicletta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Today I want to celebrate this memory with one of my favorite moment of the show. Circo Massimo, Roma. Há 2 anos. 2 concertos únicos. Enquanto continuo sem ser capaz de contar as emocões, ... Leggi su radioitalia

MarisaCasagran4 : RT @Federica2151: A volte mi domando se vivrei lo stesso senza Te se ti saprei dimenticare ma passa un attimo e Tu sei tutto quello che… - GammaStereoRoma : Laura Pausini - Incancellabile - annalisa_scar : @luca1897luca @Pausinisimili Bella a chi ? Laura Pausini o Love Pausini ? - RaducaElvisRafa : Laura Pausini - La Solitudine (Official Video) - UranoRebel : @SHohenzollern Una volta ho conosciuto la capo fan. Non riusciva a comprendere come non amassi alla follia Laura. '… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini: la figlia Paola impara ad andare in bicicletta Radio Italia Laura Pausini: la figlia Paola impara ad andare in bicicletta

La figlia di Laura Pausini, Paola, sta imparando ad andare in bicicletta senza rotelle. L'artista, mamma orgoogliosa, ha documentato la performance della bambina, 7 anni, con un video su Instagram.

Era Monica Hill a Saranno Famosi: oggi ha 42 anni, stessa chioma e occhiali [FOTO]

È il talent show più longevo della televisione italiana: parliamo ovviamente di Amici di Maria De Filippi. I veri fan del programma ricorderanno però che inizialmente aveva tutt’altro nome: aveva infa ...

La figlia di Laura Pausini, Paola, sta imparando ad andare in bicicletta senza rotelle. L'artista, mamma orgoogliosa, ha documentato la performance della bambina, 7 anni, con un video su Instagram.È il talent show più longevo della televisione italiana: parliamo ovviamente di Amici di Maria De Filippi. I veri fan del programma ricorderanno però che inizialmente aveva tutt’altro nome: aveva infa ...