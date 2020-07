Gorizia, bambino cade in un pozzo di 30 metri e muore: era in gita col campo estivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cronberg a Gorizia. Stando alle prime indiscrezioni, il ragazzino era in gita con il campo estivo. Si tratterebbe non di una cavità naturale, ma di un pozzo artificiale nei pressi di un palazzo. I vigili del fuoco, con il personale Saf, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno cercato di salvare il ragazzino, che però non avrebbe mai risposto all’appello dei soccorritori. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che dovranno fare i dovuti accertamenti. leggi anche l’articolo —> Alex Zanardi dimesso e trasferito in un centro di riabilitazione: gli ultimi ... Leggi su urbanpost

