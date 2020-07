Droga e torture nella caserma di Piacenza, arrestati sei militari (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Pestaggi, torture, arresti illegali e spaccio di sostanze stupefacenti. Una caserma sequestrata, 10 carabinieri sottoposti a misure, di cui 6 arrestati (cinque in carcere ed uno ai domiciliari). Sono i numeri dell'operazione "Odysseus" coordinata dalla Procura di Piacenza e condotta dalla guardia di finanza. 'Azzerata' la caserma Levante di via Caccialupo: 7 militari su 8 sono infatti stati sottoposti a misure cautelari. "Non c'è stato quasi nulla di lecito in quella caserma", ha detto il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella aggiungendo poi che "gli illeciti più gravi contestati sono stati commessi in pieno lockdown con disprezzo delle più elementari regole di cautela" disposte dal governo. La ... Leggi su agi

