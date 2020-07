Barcellona, frecciatina di Arthur verso Setien: “Una passione che non mi sarà mai tolta” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il centrocampista del Barcellona, Arthur, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Juventus, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto mentre palleggia nel giardino di casa, accompagnata da una didascalia alquanto polemica “Una passione che non mi sarà mai tolta”. Il destinatario di tali parole potrebbe essere il tecnico blaugrana Quique Setien che, nelle ultime partite, ha deciso di lasciarlo spesso in panchina, a beneficio di altri compagni di squadra. Una scelta che Arthur sembrerebbe non avere affatto gradito… Leggi su sportface

