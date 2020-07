Al via gli ordini per nuovo Opel Vivaro-e (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini per il nuovo Opel Vivaro-e completamente elettrico, le cui consegne inizieranno quest’anno. Il primo veicolo commerciale completamente elettrico della casa automobilistica tedesca, è ora disponibile a partire da 32.600 euro. I clienti possono optare tra due dimensioni di batteria agli ioni di litio, sulla base delle esigenze specifiche del cliente: con 75 kWh per un massimo di 330 km o, per coloro che ne fanno un uso quotidiano meno intenso, con 50 kWh e un’autonomia fino a 230 chilometri, entrambe calcolate nel ciclo WLTP. Opel Vivaro-e ha una portata fino a 1.275 kg, che è quasi uguale a quella delle versioni diesel taglia S 2.0 litri (portata 1.405 kg). L’e-van è anche l’unico veicolo ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : via gli Unimc torna in presenza: al via gli Open Day di luglio e agosto Picchio News Potenza, per il focolaio bengalese è record di contagiati di coronavirus

POTENZA – Ventitre nuovi contagiati tra i 50 bengalesi ospiti in due centri di accoglienza di Potenza, in aggiunta ai tre scoperti sabato sera. Più altri 10 dei 12, sempre bengalesi, inviati dal Minis ...

Ciampino – P.A.S.S.I. allarga gli orizzonti. Creata rete solidale con Onlus extra-territoriali e colonie feline

Iniziano ad allargarsi gli orizzonti per l’Associazione P.A.S.S.I. (Promozione Attività Sociale e Sviluppo Innovativo). Dopo i mesi di lockdown, la realtà ciampinese non si è fermata ed ha proseguito ...

