Serie A, Atalanta - Bologna ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di martedì 21 luglio 2020) La 35ª giornata di Serie A si apre con la sfida di Bergamo tra Atalanta e Bologna. I padroni di casa ormai sono certi della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, gli ospiti si sono assicurati la salvezza. La gara è in programma alle ore 19:30. Queste le scelte di Gasperini e Mihajlovic. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Bologna (4-3-3):... Leggi su 90min

