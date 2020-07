Recovery Fund, bene Conte. Ora Italia riparta da scuola, università e ricerca (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – “L’accordo raggiunto in Europa è una buona notizia per il Paese ma anche per la scuola e la ricerca. Dopo l’intervento agli Stati Generali abbiamo convinto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a impegnarsi a utilizzare una cospicua parte delle risorse del Recovery Fund per la scuola, l’università e la ricerca. Visto che ora ci sono 209 miliardi a disposizione, 81 tra l’altro come sussidi, riteniamo che ora Conte debba onorare quell’impegno e debba partire un tavolo con il Governo per andare a scrivere insieme la prossima Legge di bilancio”. Questo il commento del presidente nazionale Anief – Udir Marcello Pacifico all’indomani dell’accordo sul ... Leggi su quifinanza

