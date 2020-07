Recovery Fund, a Bruxelles l’ok dopo oltre 90 ore di negoziati. All’Italia 209 miliardi. Cosa prevede il compromesso (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)dopo quattro giorni di aspre trattative, finalmente, i 27 del Consiglio europeo hanno trovato una sintesi. Risultato reso possibile solo dalla via del compromesso, unica strada per trovare sintonia tra posizioni inizialmente inconciliabili. dopo quattro giorni di battaglia tra Paesi “frugali” e Paesi del Sud Europa, dopo oltre 90 ore di maratona negoziale (è stato il summit più lungo nella storia dell’Ue) il nuovo Recovery Fund che prende corpo è figlio del miglior compromesso possibile al momento. Quanti soldi prevede il nuovo piano Il piano di aiuti a sostegno delle economie europee, piegate dall’emergenza Coronavirus, rimane intatto nel suo ... Leggi su open.online

L’accordo raggiunto al Consiglio europeo sul Recovery Fund per Matteo Salvini rischia di essere una “fregatura grossa come una casa”. In conferenza stampa il leader della Lega, insieme al responsabile ...Recovery Fund? No, "SuperMes e super fregatura". È duro il giudizio di Matteo Salvini sull'accordo raggiunto al Consiglio Ue da Giuseppe Conte: 209 miliardi per l'Italia, di cui 127 in prestito.