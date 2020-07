Per Meghan Markle non suoneranno le campane. Così ha deciso la regina (Di martedì 21 luglio 2020) I membri della royal family, per volere di Elisabetta II, nel giorno del loro compleanno si svegliano con il suono delle campane di Westminster Abbey. Hanno suonato lo scorso 19 febbraio persino per i 60 anni del principe Andrea di York, nonostante sia stato travolto dallo scandalo Epstein e per questo “estromesso” dai compiti ufficiali della royal family e cancellato dalle foto di nozze della figlia Beatrice di York. Leggi su vanityfair

