L'alleato di Salvini Wilders la prende malissimo: «Regalo agli italiani che non pagano le tasse e sono tre volte più ricchi degli olandesi» (Di martedì 21 luglio 2020) C'è una persona che l'ha presa malissimo. O, meglio, che sta facendo finta di prenderla malissimo. Si chiama Geert Wilders ed è la voce sovranista olandese. L'alleato di Matteo Salvini e della Lega. Quello che, all'arrivo di Giuseppe Conte in Olanda, si fece trovare con un cartello con su scritto «non avrete i nostri soldi». Wilders ha riconosciuto la vittoria dell'Italia e, con un tweet, ha commentato in maniera molto poco sportiva il risultato. LEGGI ANCHE > Ma l'Olanda è davvero un Paese frugale? Geert Wilders commenta così la vittoria di Giuseppe Conte «Il primo ministro Giuseppe Conte è molto soddisfatto – ha scritto retwittando il commento del premier italiano

