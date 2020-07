Vwertice Bruxelles: interviene su twitter anche Greta Thunberg chiedendo attenzione per il clima (Di lunedì 20 luglio 2020) In un vertice già teso e complicato s'inserisce anche Greta Thurnberg, che, dopo la pausa del lockdown nella quale è stata per fortuna silente, ha lanciato un appello su twitter ai leader dell'Ue Leggi su firenzepost

FirenzePost : Vwertice Bruxelles: interviene su twitter anche Greta Thunberg chiedendo attenzione per il clima -

Ultime Notizie dalla rete : Vwertice Bruxelles Vwertice Bruxelles: interviene su twitter anche Greta Thunberg chiedendo attenzione per il clima Firenze Post Vwertice Bruxelles: interviene su twitter anche Greta Thunberg chiedendo attenzione per il clima

BRUXELLES – In un vertice già teso e complicato s’inserisce anche la prezzemolina Greta Thunberg, che, dopo la pausa del lockdown nella quale è stata per fortuna silente, ha lanciato un appello su ...

Consiglio Ue, Recovery Fund/ Rutte “Ieri sera ho pensato che è finita, ma oggi…”

E’ stata una lunga notte a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio Ue per il Recovery Fund. Chi era nella “stanza dei bottoni”, racconta di attimi di tensione, con il presidente della Francia, Emmanue ...

BRUXELLES – In un vertice già teso e complicato s’inserisce anche la prezzemolina Greta Thunberg, che, dopo la pausa del lockdown nella quale è stata per fortuna silente, ha lanciato un appello su ...E’ stata una lunga notte a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio Ue per il Recovery Fund. Chi era nella “stanza dei bottoni”, racconta di attimi di tensione, con il presidente della Francia, Emmanue ...