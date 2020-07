Mafia, rapporto Dia: "Fenomeno sottovalutato in Lombardia" (Di lunedì 20 luglio 2020) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - ''Nel tempo, la sottovalutazione del Fenomeno, ha sicuramente contribuito a una maggiore diffusione dell'illegalità in taluni ambiti produttivi e dei servizi del territorio lombardo''. E' quanto emerge dalla Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa AntiMafia nel secondo semestre 2019”. ''Sintomatico, in tal senso, quanto accaduto nel secondo semestre del 2019, con riferimento ai diversi episodi di corruzione registrati nella Regione, non tutti riconducibili a contesti di criminalità organizzata. È il caso dell'inchiesta “Leonessa” della DDA di Brescia che ha svelato, tra l'altro, un giro di tangenti che ha coinvolto alcuni appartenenti alla pubblica amministrazione, indagati per corruzione, fra i quali due dipendenti ... Leggi su iltempo

Adnkronos : #Mafia, rapporto Dia: 'Fenomeno sottovalutato in Lombardia' - TV7Benevento : Mafia, rapporto Dia: 'Fenomeno sottovalutato in Lombardia'... - dottcorbelli : @pietro_nurra @AdolfoTasinato @Omero79 C'è un elemento che viene spesso ignorato: lEuropa considera nel PIL (per il… - DirezioneEtica : #19luglio 1992: strage di via d'Amelio. Il fratello di Paolo Borsellino nell'anniversario della strage torna a denu… - alfredotec6 : @GiorgiaMeloni Fare rivoltare Borsellino e Falcone sulle loro tombe per voi è un gioco che il tempo vi farà pagare.… -