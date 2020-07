Kanye West, primo comizio per la Casa Bianca: “Un milione alle donne incinte” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il rapper Kanye West ha fatto il suo primo, scoppiettante, comizio da candidato ufficiale alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. West, noto anche per aver sposato la star Kim Kardashian, ha scelto Charleston, nella Carolina del sud, quale primo “palcoscenico” elettorale. A sorpresa alcune settimane fa aveva annunciato la sua candidatura alla presidenza della Casa Bianca. Una candidatura che in molti sospettano essere solo una trovata pubblicitaria per vendere album e merchandising, secondo quanto scrive Sky News. Nel corso del comizio il rapper non ha deluso le aspettative dei fan. E ha parlato di aborto, “dovrebbe essere legale”, proponendo tuttavia di dare un ... Leggi su velvetgossip

