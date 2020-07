Emirati Arabi Uniti: in volo verso Marte (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli Emirati Arabi Uniti in volo verso Marte: lanciata, dopo alcuni rinvii, la prima sonda che proverà ad approdare sul “Pianeta Rosso”. È di stamane la notizia che gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato (questa volta definitivamente) la loro prima sonda su Marte. Un lancio storico, “in volo” per la prima volta verso il “Pianeta Rosso”. Celebrazioni come il lancio: storiche, per la prima missione interplanetaria intrapresa da un Paese arabo. Festeggiamenti che ritardavano ad arrivare a causa di due lanci “falliti”. In pratica non è stato un vero e proprio fallimento: il maltempo aveva frenato la corsa ... Leggi su bloglive

