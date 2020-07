Elite, la serie spagnola che scatena il web (Di lunedì 20 luglio 2020) La quarta stagione di Elite seconda serie più popolare spagnola, riscontra ogni giorno più critiche, più ricondivisioni e più tweet e scatena il web. Studieremo il caso in questo articolo. Da dove deriva il successo di Elite? La serie spagnola, vanta un grande cast. Il cast è in parte lo stesso della famosissima Casa de Papel (casa di carta) che attualmente è secondo alcuni rumors la serie più vista. Oltre a questo dato fondamentale, una ricca trama circonda l’intera serie. Attraverso delitti, crimini, segreti, amori, tradimenti, triangoli e tresche amorose, la serie si è affermata a livello mondiale. Ricordiamo che già dalla nascita, la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

