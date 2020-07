Coronavirus: positivo quarto ministro del governo Bolsonaro (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - BRASILIA, 20 LUG - Il ministro della Cittadinanza brasiliano, Onyx Lorenzoni, ha riferito sui social di essere risultato positivo al tampone per il Covid-19 e di aver iniziato ad assumere ... Leggi su corrieredellosport

LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Un altro migrante positivo al coronavirus. Chissà come mai, nessuno a sinistra sale più sulle navi… - fattoquotidiano : Coronavirus, al lavoro con la febbre per giorni: positivo. Chiuso stabilimento balneare a Ostia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Bolsonaro positivo anche al secondo test #ANSA - losmadonno : RT @piersar62: 57 pescatori argentini erano risultati negativi al #coronavirus prima di partire. Dopo 35 giorni in mare, il test è risultat… - ilVizzarro : Coronavirus, solo 172 tamponi nelle ultime 24 ore in Calabria e nessun positivo. Il bollettino #Calabria… -