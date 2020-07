Xbox Series X nel Sol Levante: Phil Spencer vuole ricostruire la fiducia degli sviluppatori orientali (Di domenica 19 luglio 2020) Nonostante il recente influsso di titoli giapponesi su Xbox One, da sempre considerata una piattaforma strettamente americana, Phil Spencer, responsabile della divisione Xbox all'interno di Microsoft, sostiene che ci sia ancora molto lavoro da fare.In una video intervista con JeuxVideo.com, il dirigente ha dichiarato che è ben lieto di aver potuto mostrare numerosi videogiochi giapponesi durante gli eventi E3, ma ammette che c'è ancora molto lavoro da fare, prima di poter ricostruire la fiducia che un tempo legava Microsoft con i creativi giapponesi:"Sono fiero di quello che vi mostreremo il 23 luglio, sono contento di aver potuto lavorare insieme ai creativi giapponesi per costruire dei grandi giochi Xbox e ne sentirete ancora di più in futuro. ... Leggi su eurogamer

