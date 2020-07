GP Spagna Moto3: Arenas bis in volata (Di domenica 19 luglio 2020) A quattro mesi di distanza dal trionfo del Qatar, Albert Arenas concede il bis nel GP di Spagna Moto3. Il pilota del team Aspar trionfa in Andalusia dopo l’ennesimo show fatto di sorpassi, staccate e contatti. Ai Ogura taglia il traguardo in seconda posizione, approfittando della battaglia all’ultima staccata tra Tony Arbolino, Celestino Vietti e John McPhee. Ne segue un contatto che fa cadere lo scozzese, e fa perdere il podio al pilota VR46. Che finisce quinto, dietro al compagno di team Andrea Migno. Ottava posizione per Tastuki Suzuki, autore della pole il sabato. La cronaca del GP Spagna Moto3 Arenas parte cauto in una gara dove si vede il solito spettacolo della Moto3. Il polesitter Tatsuki Suzuki tenta la fuga, sfruttando la buona partenza. ... Leggi su sport.periodicodaily

