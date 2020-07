Chi difende (e chi no) Laura Castelli dopo la battuta sui ristoratori (Di domenica 19 luglio 2020) Opposizioni all'attacco della vice ministra al Mef, Laura Castelli, sulla gestione della ripartenza post Covid. Ma M5s - dal capo politico, Vito Crimi al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - fa quadrato su una delle esponenti di spicco del Movimento, che, su Facebook, denuncia una pioggia di minacce. L'oggetto del contendere è una frase sui ristoratori e sulla necessità di affrontare questa fase della pandemia con nuove iniziative imprenditoriali. Scrive Castelli: "Da ieri ricevo (...) insulti (...) Un attacco, senza precedenti, alimentato da una campagna di disinformazione montata ad arte da quella parte di opposizione che racconta di voler collaborare, ma preferisce falsificare le mie parole, piuttosto che favorire un dibattito positivo di confronto ... Leggi su agi

rubio_chef : I sionisti danno dell’antisemita a chi difende i semiti attaccandosi a improbabili raggiri, ignorando che i semiti… - infoitinterno : Chi difende (e chi no) Laura Castelli dopo la battuta sui ristoratori - Agenzia_Italia : Chi difende (e chi no) #lauracastelli dopo la battuta sui #ristoratori - IlConte50919IT : @Honest34492337 @mica_sono_io @GiuseppeConteIT Già, i fascistelli come te non conoscono la correttezza nella lotta… - tal_Marco : @faberskj Si è capito che è già un ex, che nessuno lo difende Ha parlato di portare avanti il contratto a tutti… -