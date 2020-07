‘Uomini e Donne’, le ultime dichiarazioni di Nicola Vivarelli spiazzano i fan: ci sono problemi con Gemma Galgani? (Video) (Di sabato 18 luglio 2020) Gemma Galgani ed il suo corteggiatore Nicola Vivarelli hanno fatto molto discutere nell’ultima stagione di Uomini e Donne. I due avevano iniziato una lenta e serena conoscenza, che è continuata anche dopo la fine del programma. Alcuni giorni fa, sul web si vociferava di un possibile allontanamento dei due protagonisti del programma di Maria De Filippi, ma a smentire i rumour ci avevano pensato proprio loro sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Nell’intervista, la Galgani si era mostrata entusiasta riguardo questa frequentazione, mentre Vivarelli, oltre a rimarcare i suoi sentimenti per la dama, era preoccupato della distanza geografica che li separa. Recentemente, Nicola ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui racconta di essere stato ... Leggi su isaechia

