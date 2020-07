‘Uomini e Donne’, Giovanni Conversano annuncia: “La mia compagna Giada Pezzaioli è al secondo mese gravidanza e…” (Di sabato 18 luglio 2020) Cicogna in arrivo per Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano. L’ex tronista e la modella, che da tre anni sono genitori del piccolo Enea, sono pronti per accogliere nella loro famiglia un altro bebè. I due hanno annunciato la gravidanza tramite il settimanale DiPiù e, a quanto pare, una dolce sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. “La mia compagna è al secondo mese di gravidanza. secondo i medici, è probabile che possano essere gemelli“, ha dichiarato Conversano. Se così fosse, dunque, Giovanni e Giada regalerebbero al loro Enea la gioia di condividere la sua crescita con due piccoli ... Leggi su isaechia

