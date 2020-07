In Texas 85 neonati positivi al Coronavirus (Di sabato 18 luglio 2020) In Texas sono stati riscontrati 85 nuovi casi di neonati positivi al Coronavirus, tutti inferiori all’anno di vita. E’ la Cnn a darne notizia In Texas vi sono 85 nuovi casi di positività al Coronavirus che riguardano neonati, tutti sotto l’anno di vita. E’ quanto afferma la Cnn che raccoglie l’appello della direttrice della Sanità Pubblica della cittadina di Corpus Christi, 320mila abitanti e 8.100 contagiati, con tanto di 82 morti per il Covid. Annette Rodriguez ha voluto denunciare la gravissima situazione nel Texas, uno degli Stati più colpiti dalla pandemia e chiesto di diffondere il messaggio sull’uso della mascherina. La situazione infatti è decisamente allarmante, ... Leggi su bloglive

