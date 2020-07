Highlights e gol Norwich-Burnley 0-2, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Norwich-Burnley 0-2, match valido per la trentasettesima giornata di Premier League 2019/2020. Al Carrow Road i padroni di casa rimangono in nove uomini a causa dell’espulsione di Buendía al 35′ e in seguito a quella di Drmic sulla fine di primo tempo. Sono gli ospiti a passare in vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco con il gol di Wood: un tiro di destro da centro area e palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra. Nella ripresa il Burnley aumenta il parziale grazie all’autorete di Godfrey. Leggi su sportface

PescaraCalcio : ??? Il gol capolavoro di Memushaj non basta. Ora testa al Trapani! ???? ?? - GiovanniIncecco : RT @PescaraCalcio: ??? Il gol capolavoro di Memushaj non basta. Ora testa al Trapani! ???? ?? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Verona-Atalanta 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - SkyTG24 : Verona-Atalanta 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - Laurezio : Il #videogol di #veronaatalanta, valevole per la #34esima giornata di #SerieA -