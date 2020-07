Serena Enardu, il gesto per Alessandro Graziani è sotto gli occhi di tutti (Di venerdì 17 luglio 2020) La storia tra Pago e Serena Enardu è stata molto travagliata. Fin dalla loro partecipazione all’edizione 2019 di ”Temptation Island”, i due hanno messo in luce molti problemi di coppia e dopo l’avvicinamento dell’ex tronista di Uomini e Donne al tentatore Alessandro Graziani (ex corteggiatore di Giovanna Abate nell’ultima edizione di Uomini e Donne) sono usciti dal resort Is Morus di Pula da single. Durante il reality Pago si era detto amareggiato del comportamento della fidanzata e durante il falò ha lasciato la Enardu tornando single e cercando di ritrovare una serenità interiore. Ha provato a farlo con la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, dove il cantante era riuscito a entrare nel cuore dei ... Leggi su caffeinamagazine

CIAfra73 : @LaDeny_ Mamma mia: l'uomo ombra!! Gli ci voleva Serena Enardu che gli dicesse: 'POSSO FARE QUELLO CHE CA**O VOGLIO?' #TemptationIsland - peppe62291259 : Valeria stesso comportamento di Serena Enardu,stessa stoffa.. #TemptationIsland - donatda : #Repost @giornalettismo • • • • • • • SERENA E I LIKE... SENZA PAGO Serena Enardu, lontana definitivamente da Pago… - yaelsauvage : @saintlusyfir ma posso fare quello che cazzo voglio o no *serena enardu’s voice* - zazoomblog : Serena Enardu dimagrita i fan sono preoccupati: “Staresti meglio con…” [FOTO] - #Serena #Enardu #dimagrita -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu da Uomini & Donne al GF Vip. La storia con pago, il figlio e Instagram DonnaPOP Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: c’entra Alessandro Graziani

Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: c’entra l’ex tentatore Alessandro Graziani; ecco cosa è successo. Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: c’entra Alessandro Graziani, ecco co ...

SerenaEnardu: il gesto per l'ex tentatore notato dai follower

Un particolare gesto di Serena Enardu non è passato inosservato ai fan più attenti: nella vicenda c’entra anche l’ex tentatore Alessandro Graziani ...

Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: c’entra l’ex tentatore Alessandro Graziani; ecco cosa è successo. Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: c’entra Alessandro Graziani, ecco co ...Un particolare gesto di Serena Enardu non è passato inosservato ai fan più attenti: nella vicenda c’entra anche l’ex tentatore Alessandro Graziani ...