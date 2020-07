Scuola Infanzia, Azzolina: Nessun Distanziamento tra Bambini (Di venerdì 17 luglio 2020) La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina interviene come ospite al programma “In Onda” di La 7 e approfondisce il tema del Distanziamento sociale per la Scuola dell’Infanzia. “Nelle linee guida per i Bambini della Scuola Infanzia non è previsto il Distanziamento, è scritto che devono esserci gruppi piccoli. Il ministero della Salute non ha dato un rapporto numerico, ma è chiaro che ci vogliono più insegnanti“. Queste le parole della Ministra. Azzolina conclude: “Ho fatto richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze per assumere fino a 80 mila docenti sia di sostegno sia no: a breve il Ministero dovrebbe darci una risposta“. Leggi su youreduaction

