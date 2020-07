Ostia, rapina dei bagnanti in spiaggia e scappa: ladro acciuffato dai militari dell’Operazione Strade Sicure (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia di soldati dell’Esercito Italiano del Raggruppamento Lazio-Abruzzo, a guida Comando Artiglieria Controaerei, impegnata nell’Operazione “Strade Sicure”, ha bloccato sul litorale di Ostia un borseggiatore che aveva appena commesso un furto ai danni di alcuni bagnanti. I militari, nel corso del servizio di pattugliamento sul litorale di Ostia venivano attirati dalle urla di alcune persone che erano state derubate. Prontamente individuato il soggetto che stava fuggendo con due zaini in spalla, dopo un breve inseguimento, utilizzando tecniche di combattimento militare, sono riusciti ad immobilizzarlo. Il borseggiatore è stato trovato in possesso di oggetti riconosciuti dai bagnanti derubati. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

