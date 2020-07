Gli accessori per capelli più trendy del momento (Di venerdì 17 luglio 2020) Il glamour passa anche dai capelli: qualsiasi outfit, anche il più semplice, può essere impreziosito da accessori per capelli che rendano unica un’acconciatura. La moda di quest’anno ha visto tornare nell’olimpo dei must have i cerchietti per capelli che andavano tanto di moda negli anni Ottanta e che erano andati via via scomparendo nel corso degli anni Novanta e Duemila. Anche le fasce elastiche stanno conoscendo un nuovo momento di gloria, complice l’arrivo dell’estate e il desiderio di creare un look memorabile in pochissimi secondi. Per coloro che non amano fasce e cerchietti, mollette e pinzette decorate sono invece perfette per dare piccoli tocchi di stile a chiome lunghe o corte, con la possibilità di creare combinazioni praticamente infinite, ... Leggi su dilei

