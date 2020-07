Dl semplificazioni, Boccia a de Magistris: “Gelato dopo le 22, ora tocca a te” (Di venerdì 17 luglio 2020) NAPOLI – “Grazie ai sindaci per la totale disponibilita’ dimostrata in questi mesi e un grazie speciale al presidente Decaro per aver dato immediatamente la disponibilita’ all’autodisciplina dei comuni nei momenti piu’ drammatici. Il Decreto semplificazioni e’ da ieri in Gazzetta Ufficiale; torna ai sindaci pienamente l’articolo 50 del Tuel, il cui potere di ordinanza, molto responsabilmente e su loro richiesta durante l’emergenza Covid-19, era stato limitato”. Cosi’ il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo al Congresso Autonomie locali italiane in corso a Napoli, al Maschio Angioino. Rivolgendosi poi al sindaco del capoluogo campano Luigi de Magistris, Boccia ha detto: “da stasera i napoletani potranno riprendere a mangiare i gelati senza limiti di orario. Fai presto pero’ a emanare l’ordinanza se vuoi ripartire da stasera. Da ieri, battute a parte, si torna alla assoluta e leale collaborazione a tutti i livelli. C’e’ stata tra Stato, Regioni ed Enti locali e ora mi aspetto il massimo rispetto tra Comuni e Regioni”. “Si puo’ tornare a fare ordinanze piene ai sensi dell’articolo 50 del Tuel anche se – ha concluso – per il governo i limiti erano di fatto gia’ superati con l’ultimo decreto legge”.DECARO: “ACCOLTE RICHIESTE DEI SINDACI, ORA RIPARTENZA” Leggi su dire

